كاوست تفتح أبوابها للزائرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ ثول
دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مبادرة "زوروا كاوست"، ترحيبا بكل من يرغب بزيارة حرمها الجامعي. وتتطلب الزيارة تنسيقا مسبقا من خلال التسجيل وإدخال البيانات اللازمة على الرابط https://kaust.edu.sa/visit.
وسيتمكن الراغبون في زيارة الجامعة، ومقرها ثول، من التعرف على مرافقها ومختبراتها الأساسية، والتجول بين مبانيها التي تحمل أسماء علماء العصر الذهبي، مثل: الرازي والخوارزمي، كما سيتمكنوا من زيارة المكتبة المطلة على البحر الأحمر ومتحف العلوم والتقنية في الإسلام.
واستهلت كاوست مبادرة "زوروا كاوست" في مرحلتها التجريبية بزيارة لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والذين سجلوا عن طريق هذا النظام. وتعد هذه ضمن مبادرات الجامعة للتفاعل مع المجتمع المحيط بها.
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