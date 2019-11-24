أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يضايقون قائدي المركبات، في أحد الطرق بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك، أن دوريات الأمن باشرت أول أمس (الجمعة) بلاغاً عن تعرّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص.
وأضاف أنه تم القبض على عدد من المتورطين في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن الجهات الأمنية لا تزال تتابع مهامها لتحديد هوية باقي المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من شرطة تبوك بشأن واقعة اعتراض 4 شبان للمركبات في طريق عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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