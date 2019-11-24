بيان من شرطة تبوك بشأن واقعة اعتراض 4 شبان للمركبات في طريق عام

أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على عدد من الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يضايقون قائدي المركبات، في أحد الطرق بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك، أن دوريات الأمن باشرت أول أمس (الجمعة) بلاغاً عن تعرّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص.

وأضاف أنه تم القبض على عدد من المتورطين في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن الجهات الأمنية لا تزال تتابع مهامها لتحديد هوية باقي المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم.