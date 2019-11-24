مواطنة تسأل: ليش ما تنقلون مباراة الهلال للأطباء.. والملك سعود الطبية تجيب

وجهت مواطنة سؤالا لحساب مدينة الملك سعود الطبية، مستفسرة عن إمكانية نقل الإدارة لمباراة الهلال وأوراوا المرتقبة اليوم للأطباء والتمريض. وقالت المواطنة في استفسارها: من باب الإحساس بالوطنية ليش ما تنقلون مباراة الهلال للأطباء والتمريض.

وجاء رد المدينة عليها: خدمة المرضى والمراجعين أهم أختي العزيزة، وبيئة المستشفيات لها قدسية ورسالة إنسانية يصعب إقامة بعض الأنشطة احترامًا لمرضانا.

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