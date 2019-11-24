انطلاق أولى مراحل مبادرة التشجير للاستفادة من مياه الرجيع بالمذنب

دشّن رئيس مجلس إدارة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن فهد الفيصل، المرحلة الأولى للاستفادة من مياه الرجيع بمحطة التنقية الخامسة بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم، بزراعة 50 ألف شجرة على عدة مراحل، وذلك ضمن مشروع «غراس» في خطوة غير مسبوقة على مستوى المملكة.

مسؤولو القطاعات

جاء ذلك بحضور محافظ المذنب المكلف أحمد بن صالح الزميع ومدير عامّ خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن محمد الفريحي ومدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع ومدير عامّ التشغيل والصيانة بمديرية مياه القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ومدير فرع خدمات المياه بالمذنب ماجد الجار الله ورئيس بلدية المذنب فهد الجلعود ومدير محطة التنقية الخامسة المهندس سليمان الحسيانين وأعضاء رابطة المذنب الخضراء وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة.

نقلة كبيرة

من جانبه، أكد الأمير متعب بن فهد الفيصل أن ما شاهده يرفع الرأس فخرًا، لكون الاستفادة من مياه الرجيع من محطة المذنب الخامسة تطبق لأول مرة على مستوى المملكة، ما سيسهم بالاستفادة من هذه المياه بدلًا من إهدارها، مشيرًا إلى أن زراعة 50 ألف شجرة على عدة مراحل يُعد نقلة كبيرة على مستوى المملكة.

وأبان الفيصل، أن شأن البيئة يجد دعمًا سخيًّا واهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمنًا جهود واهتمام أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود صاحب هذه المبادرة والمهتم كثيرًا بالشأن البيئي واستزراع الأشجار البرية.

وقدّم الفيصل شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على اهتمامه ومتابعته وحرصة الدائم ودعمه لهذه المشاريع.. منوهًا بجهود مدير عامّ خدمات المياه بالقصيم ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ولمحافظ المذنب المكلف على ما يوليانه من حرص واهتمام في هذا المجال، وبكل المجالات.