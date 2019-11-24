شرطة مكة تُطيح بمواطن يمتهن الاحتيال على محالّ الذهب والمجوهرات بجدة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، امتهن النصب والاحتيال على العاملين في محالّ بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.

الإطاحة بالجاني

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن المُتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على المتهم، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محالّ بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.

وأوضحت شرطة مكة، أنه -بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه- أقرّ بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة مكة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحقّ كل من يخالفها.