بالصور.. بلدي جازان يتابع سير العمل بمشروع «الشارع الثقافي»

أجرى رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد أبوشملة حكمي جولة تفقدية لمشروع الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي، برفقة أمين المجلس البلدي أنور حسين حكمي وأعضاء المجلس، بناء على توجيهات رئيس المجلس وليد بن أحمد رستم، بمتابعة مشروع الشارع الثقافي.

متابعة ميدانية

ووقف رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس وأعضاؤه ميدانيًا على سير العمل بحضور رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي؛ حيث اطلعوا على سير المشروع، الذي يعتبر أحد القرارات التي اتخذها المجلس في جلساته السابقة.

وأوضح رئيس بلدية مدينة جازان أنَّ طول الشارع الثقافي 450 مترًا؛ حيث تمَّ عمل مجسمات وأماكن مخصصة للرسامين، وأيضًا تزين الشارع الثقافي بالإضاءات، ووضع أماكن للجلوس وتخصيص مواقع مخصصة في حال وجود فعاليات في الشارع الثقافي وهو في مراحله الأخيرة.

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مشاريع الأمانة

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس عثمان علي راجح أنَّ المجلس يسعى جاهدًا لمتابعة جميع مشاريع الأمانة، حيث يسعى المجلس مع رئيس بلدية مدينة جازان في أنهاء وتجهيز الشارع الثقافي لكي يستطيع زوار أهالي المنطقة والزوار من خارج المنطقة بالاستمتاع بهذا المنجز أثناء الفترة الشتوية.

وفي نهاية الجولة شكر رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس أحمد أبو شملة حكمي رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي على تعاونه مع المجلس غير المستغرب في تنفيذ قرارات المجلس التي تسهم في تطوير المدينة.

نشر الفنون

ويستهدف مشروع «الشارع الثقافي» بالكورنيش الشمالي، العمل على نشر أنواع الفنون وإبراز المبدعين والموهوبين وتهيئة المكان المناسب لممارسة عديد من أنواع الفنون والثقافة بمدينة جيزان؛ حيث يحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وأماكن للفنانين وجلسات للزوّار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات الترفيهية التي تعزّز القيم الثقافية وتهتم بمختلف الفئات العمرية وتحديدًا الشباب، ويأتي اعتدادًا بما تمثله مدينة جازان لدى المثقفين كبيئة مهيأة للثقافة وإثراء مختلف أنواع الفنون ودعم جميع الفنانين على حد سواء.