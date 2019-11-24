السعودية اليوم / المملكة تقدم عدد من المصاحف لبوركينافاسو



واغادوغو 27 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

قدمت المملكة العربية

وسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو، الدكتور وليد بن عبد الرحمن الحمودي المصاحف في حفل شهده مقر سفارة المملكة بواقادوقو، لوزير الدولة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والتماسك الاجتماعي المكلف بالشؤون الدينية في بوركينافاسو، سیمیون سوادوغو.

وعبر الوزير البوركيني إثر تسلمه هدية المملكة من المصحف الشريف عن خالص الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين

وأضاف، أن هذه الهدية تأتي في إطار المساعدات الكبيرة التي سبق وتقدمت بها حكومة المملكة لصالح شعب بوركينافاسو في العديد من المجالات، ومنها بناء الطرقات والمستشفيات وحفر الآبار والصحة والتغذية، مما يؤكد اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها لبوركينافاسو ، كما تدل على التعاون المتميز القائم بين البلدين الشقيقين.

من جهته أكد السفير الحمودي، المكانة التي تحتلها المملكة في ريادة العالم الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والعناية الكبيرة التي يجدها جميع المسلمين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- .

واستعرض الدكتور الحمودي إثر ذلك أهداف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة والمنجزات العظيمة التي قدمها في خدمة القران الكريم طباعة ونشراً وتوزيعاً بجهود مباركة ومتابعة حثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، كما قدم الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية بوركينافاسو روك مارك كريستيان كابوري، وأعضاء حكومته، على ما يقدمونه من تعاون وتسهيلات لازمة لوصول الدعم إلى بوركينافاسو.

// انتهى //

16:23ت م

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واغادوغو 27 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسقدمت المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينافاسو هدية من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام وترجمة معاني الكلمات الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو، الدكتور وليد بن عبد الرحمن الحمودي المصاحف في حفل شهده مقر سفارة المملكة بواقادوقو، لوزير الدولة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والتماسك الاجتماعي المكلف بالشؤون الدينية في بوركينافاسو، سیمیون سوادوغو.وعبر الوزير البوركيني إثر تسلمه هدية المملكة من المصحف الشريف عن خالص الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ على هذه الهدية القيمة.وأضاف، أن هذه الهدية تأتي في إطار المساعدات الكبيرة التي سبق وتقدمت بها حكومة المملكة لصالح شعب بوركينافاسو في العديد من المجالات، ومنها بناء الطرقات والمستشفيات وحفر الآبار والصحة والتغذية، مما يؤكد اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها لبوركينافاسو ، كما تدل على التعاون المتميز القائم بين البلدين الشقيقين.من جهته أكد السفير الحمودي، المكانة التي تحتلها المملكة في ريادة العالم الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والعناية الكبيرة التي يجدها جميع المسلمين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- .واستعرض الدكتور الحمودي إثر ذلك أهداف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة والمنجزات العظيمة التي قدمها في خدمة القران الكريم طباعة ونشراً وتوزيعاً بجهود مباركة ومتابعة حثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، كما قدم الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية بوركينافاسو روك مارك كريستيان كابوري، وأعضاء حكومته، على ما يقدمونه من تعاون وتسهيلات لازمة لوصول الدعم إلى بوركينافاسو.// انتهى //16:23ت م0151

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