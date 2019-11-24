السعودية اليوم / مدير الأمن العام الأردني يكرم رجال أمن لإنقاذهم مواطنين سعوديين جرفت السيول مركبتهم



عمان 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

كرم مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود اليوم بحضور القائم بالأعمال السعودي بالإنابة محمد العتيق عدداً من مرتبات قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية، مقدمًا لهم الشكر على قيامهم بواجبهم وعملهم الإنساني بعد أن تلقوا بلاغاً بانجراف مركبة بداخلها أربعة مواطنيين سعوديين، وإنقاذهم دون أن تلحق بهم أية إصابة.

ونقل العتيق خلال حفل التكريم شكر المملكة العربية

وأكد العتيق أن ما قام به أولئك الرجال ليس بغريب عن الشعب الأردني الذي عُرف دوما بالشهامة والتضحية، مشيدًا بما وصلت إليه مديرية الأمن العام الأردنية من مستوى شرطي متميز لحماية كل من يطأ أرض المملكة من ضيوف وزوار ومقيمين، وهو ما نلمسه خلال عملنا بشكل يومي .

من جانبه قال اللواء الحمود: إن هذا العمل هو مصدر الفخر والاعتزاز لنا جميعا، ومحل إشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين.

وقدم اللواء الحمود الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما أبدوه من اهتمام وشكر لهؤلاء الرجال، وأكدوا خلاله على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المملكتين الشقيقتين ، مؤكداً أن حرص القائم بأعمال السفير لدى الأردن لحضور هذا التكريم هو خير دليل على ذلك.

// انتهى //

16:15ت م

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عمان 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسكرم مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود اليوم بحضور القائم بالأعمال السعودي بالإنابة محمد العتيق عدداً من مرتبات قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية، مقدمًا لهم الشكر على قيامهم بواجبهم وعملهم الإنساني بعد أن تلقوا بلاغاً بانجراف مركبة بداخلها أربعة مواطنيين سعوديين، وإنقاذهم دون أن تلحق بهم أية إصابة.ونقل العتيق خلال حفل التكريم شكر المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لمرتبات سرايا الهجانة في قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية للتضحية التي أظهروها وكادوا أن يضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ أربعة مواطنين سعوديين جرفت السيول مركبتهم، مشيرًا إلى مدى التفاعل الإيجابي لتلك الحادثة داخل المملكة العربية السعودية بعد أن عاد المواطنون السعوديون إلى ديارهم بخير وسلامة.وأكد العتيق أن ما قام به أولئك الرجال ليس بغريب عن الشعب الأردني الذي عُرف دوما بالشهامة والتضحية، مشيدًا بما وصلت إليه مديرية الأمن العام الأردنية من مستوى شرطي متميز لحماية كل من يطأ أرض المملكة من ضيوف وزوار ومقيمين، وهو ما نلمسه خلال عملنا بشكل يومي .من جانبه قال اللواء الحمود: إن هذا العمل هو مصدر الفخر والاعتزاز لنا جميعا، ومحل إشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين.وقدم اللواء الحمود الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما أبدوه من اهتمام وشكر لهؤلاء الرجال، وأكدوا خلاله على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المملكتين الشقيقتين ، مؤكداً أن حرص القائم بأعمال السفير لدى الأردن لحضور هذا التكريم هو خير دليل على ذلك.// انتهى //16:15ت م0144

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.