السعودية اليوم / نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية يجتمع مع عضو الجمعية الوطنية الفرنسية



الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

اجتمع عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور فهد العنزي بالضيف، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الفرنسية.

وقدم نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية نبذة يسيرة عن آلية العمل بمجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي على أداء الجهات الحكومية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني.

شارك في الاجتماع عضو المجلس عضو اللجنة هدى الحليسي.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط العلاقات والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

15:44ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واساجتمع عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية الدكتور فهد بن حمود العنزي بمقر المجلس بالرياض، اليوم، مع عضو لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية راميلاتي آلي .وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور فهد العنزي بالضيف، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الفرنسية.وقدم نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية نبذة يسيرة عن آلية العمل بمجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي على أداء الجهات الحكومية.وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني.شارك في الاجتماع عضو المجلس عضو اللجنة هدى الحليسي.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط العلاقات والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //15:44ت م0132

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