السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل رئيس مركز مدرج وأعضاء لجنة مزاد الإبل



بريدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مركز مدرج شلاح بن عبدالله بن مضيان، وأعضاء اللجنة الأهلية المنظمة لمزاد الإبل في مدرج، اللذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة نجاح المزاد.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى كلمة من رئيس مركز مدرج تحدث فيها عن المزاد وما صاحبه من نشاط اقتصادي في البيع والشراء، الذي كان له أثر واضح في تعزيز الحراك الاقتصادي للمركز.

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة القصيم درع شكر وتقدير من رئيس مركز مدرج بمناسبة نجاح مزاد الإبل الذي تم الإشراف عليه من قبل عدة جهات حكومية خلال الفترة من 3 - 18 / 2 / 1441هـ.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبيها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد، مؤكداً وقوفه مع كل ما يخدم المنطقة وأهلها, منوهاً بالأعمال المبذولة التي يقدمها رئيس المركز ورئيس بلدية شري وجميع مدراء الجهات الحكومية المشاركة، حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة.

وفي نهاية الاستقبال، قدم رئيس مركز مدرج وأعضاء اللجنة الأهلية المنظمة لمزاد الإبل شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته الدائمة للمركز والأهالي ، مثمنين توجيهات سموه السديدة لخدمة المركز وأهله.

حضر الاستقبال مدير بلدية شري المهندس محمد النفيعي، ومدير شرطة شري العقيد عثمان العقيلي، ومدير شرطة مدرج الرقيب عبيد الحربي، ومدير شرطة البطين الرائد خويتم العتيبي، ومدير شرطة قصيباء رئيس رقباء مرضي الحربي.

// انتهى //

15:43ت م

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