السعودية | الأمير عبدالعزيز الفيصل يهنئ القيادة بمناسبة تتويج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تتويج فريق نادي الهلال بلقب دوري أبطال كأس آسيا 2019 بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد سايتاما باليابان.

وقال سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح بهذه المناسبة: “اليوم يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي”.

وأضاف سموه: “يسعدني أن أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجمهوره وجميع الرياضيين في وطننا بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وحضورها وتقديم نفسها بما يليق بها وبمكانتها وتاريخها”.

وأعرب سموه في ختام تصريحه عن تقديره لجميع الجهود التي بذلت من أجل حضور مشرف لرياضة وطننا وبالصورة المناسبة لما يجده شباب ورياضيو وطننا من رعاية وتحفيز يقودها بحمد الله وتوفيقه لمنصات التتويج وتمثيل الوطن خير تمثيل.