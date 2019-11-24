السعودية | الجبير: إيران تتبنى نهجاً ظلامياً وعلى المجتمع الدولي ردعها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:56 مساءً, 24 نوفمبر 2019 م
المناطق - متابعات
أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن احمد الجبير، أن إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها في المنطقة تعيق الأمن والاستقرار.
وحمل معاليه خلال مشاركته في جلسة “الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي” بمؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة الذي ينظمه سنوياً المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية في بقيق وخريص.
وقال معاليه: “إننا لا نريد حرباً، لكن إيران بحاجة إلى محاسبة”، محذراً من محاولة استرضاء إيران بالحوار.
وشدد أنه على إيران التخلي عن سلوكها الظلامي، واحترام سيادة الدول، والقانون الدولي، مشيراً إلى أنها دولة تحريضية تهدد النظام الدولي، وأن مفتاح الاستقرار هو الردع والتصميم الثابت من جانب المجتمع الدولي على ضرورة مواجهة النهج الظلامي الإيراني، وتشديد العقوبات عليها.
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