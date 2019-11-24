شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة يستقبل الهلال في المطار.. واحتفالية بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة ، سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله غداً للرياض، وقد بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال ، إلى جانب إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية.

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