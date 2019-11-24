شكرا لقرائتكم خبر عن 231 طناً مواد إغاثية لمتضررى الفيضانات بالصومال والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم نائب رئيس ولاية هيرشبيلي علي جودلاوي حسين بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما قُدم من مساعدات من خلال المركز لإخوانهم في الصومال.
وأوضح مدير المشاريع للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد موسى فارح أن السلة الغذائية الواحدة مكونة من 7 أصناف تزن 105 كيلوغرامات، مقدمًا شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لاستجابته العاجلة لنداءات الاستغاثة.
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