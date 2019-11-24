السعودية | الهلال.. ملك آسيا

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات
توج فريق الهلال الأول لكرة القدم، نفسه بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن أسقط مضيفه أوراوا الياباني في عقر داره 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سايتاما 2022، مكرراً فوزه الذي حققه في الذهاب 1-0.
وانتهى شوط المباراة الأول دون أن يطرأ تغيير على النتيجة، فيما استطاع سالم الدوسري من تسجيل هدف الهلال الأول عند الدقيقة 74، حيث استمر تقدم أزرق العاصمة حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليضيف الفرنسي جوميز الهدف الهلالي الثاني، ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز الهلال وتتويجه باللقاب القاري.
هذا وضمن الهلال مقعداً في بطولة مونديال الأندية الذي ينطلق في ديسمبر المقبل، حيث يواجه الترجي التونسي في أول مبارياته.
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