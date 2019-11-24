شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الرياض اليوم. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومندوب من المراسم الملكية.

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