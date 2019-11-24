شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم أزرق .. وقارة صفراء .. وذهب لا يليق إلا بممثل الوطن والان نبدء بالتفاصيل

- «الهلال» بطلاً لكأس آسيا.. ويتأهب لمونديال العالم

-اللقب الأول بعد 19 عاماً من غياب الألقاب عن "الزعيم"

- اللقب الأخير كان بعد هزيمة جوبيلو أيواتا الياباني بثلاثية عام 2000

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بهدف دون مقابل.. نجح فريق الهلال فى اجتياز المباراة الصعبة أمام أوراوا، والتى جاءت في ظل ضغط جماهيري كبير، نظراً لخوض اللقاء على الأراضي اليابانية ، واستطاع الثار من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلمنهما في مباراة الذهاب، والتغلب عليه بهدف قاتل في الإياب بهدف نظيف.

يعود فريق الهلال بعد فوزه المستحق 1- صفر ـ ، إلى منصات التتويج الآسيوية من جديد، بعد غياب 19 عاماً، بعدما من حصد لقب دوري الأبطال من بين أنياب أوراوا، إذ حقق لقبه الأخير عام 2000 بالانتصار على جوبيلو أيواتا الياباني بثلاثية مقابل هدفين، ولم يتمكن من الحصول على أي ألقاب آخرى منذ ذلك الحين.

وكان قد وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية مسبقاً عام 2001، بعد أن حقق بطولة دوري أبطال آسيا موسم ،2000 وكأس السوبر الآسيوي موسم 2000 لكن البطولة أُلغيت بسبب إفلاس الشركة الراعية، وفي حال تتويجه باللقب الآسيوي هذا العام، ستكون مشاركته الرسمية الأولى في "مونديال الأندية".