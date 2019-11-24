شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير العالمي ديف أولريش يقدم «الطاولة المستديرة» 2 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، يوم الاثنين 5 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر 2019م، اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" بحضور أصحاب السمو ومعالي نواب ومساعدي الوزراء، ومديري الجامعات، ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات والإمارات ومَن في مستواهم من القيادات المدنية والعسكرية بمدينة الرياض.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني: إن اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" سيقدمه الخبير الدولي الدكتور ديف أولريش، وسيناقش عددًا من المحاور الهامة؛ حيث سيتضمن عقد ثلاث جلسات؛ سيتم خلالها مناقشة "أهمية القيادة وأثرها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والعوامل المؤثرة في فعالية القائد، وكذلك "صناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي، وخطوات تأسيس القيادة المستدامة".

يذكر أن الخبير العالمي الدكتور ديف أولريش، هو أستاذ إدارة الأعمال في كلية روس بجامعة "ميتشغن"، وقد نشر أكثر من 200 مقال وفصل، كما ألّف أكثر من 30 كتابًا، واختير ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية، وصنف ضمن قائمة العشرين للأساتذة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الأعمال بالعالم.