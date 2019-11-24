شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 276 عمود إنارة جديد في الخبر الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخبر ممثلة بـ إدارة الإنارة من تركيب 276 عمود إنارة في عدد من شوارع حي الخبر الشمالية، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق والإنارة وتعزيز مكونات البنية التحتية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن أعمال الإنارة شملت عدد من شوارع الخبر الشمالية وهي كل من شارع الأمير طلال، شارع الأمير سعد، شارع الأمير مساعد، شارع 25، شارع 19، شارع الأمير فواز، شارع الأمير نايف، شارع الأمير ماجد .

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن البلدية تعمل ضمن جدول زمني محدد للصيانة وفقًا لاحتياجات جميع الأحياء، وأن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجية البلدية التي تسعى إلى تحسين مستوى الإنارة في المحافظة.