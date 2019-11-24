شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية السعدان.. مؤتمر طب الاطفال ينطلق بملكية الجبيل الخميس والان نبدء بالتفاصيل

- 19 جلسة وورشة عمل بها ١٥ ورقة علمية على مدار3 أيام

- ٣٩ متحدثاً دولياً يقدمون 40 محاضرة طبية في أمراض الاطفال

تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صباح الخميس المقبل مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لتخصصات طب الأطفال، برعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، وذلك خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ م، في مركز الملك عبد الله بن العزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

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من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث الممارسات والتقنيات الصحية وتطوير العاملين في المجال الصحي، مبيناً بأن المؤتمر سيشهد تواجد أكثر من ٣٩ متحدثاً من مختلف دول العالم، وذلك لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، كما سيتم إقامة ١٩ جلسة وورشة عمل سيطرح فيها ١٥ ورقة علمية على مدار ثلاثة أيام.

وبين المهندس المهدي بأنه تم تسجيل أكثر من ١٠٠٠ زائر، كما سيصاحب المؤتمر معرض يضم ٥٠ جناحاً بمشاركة الشركات الراعية والجمعيات الطبية المتخصصة ومختصي تقديم الرعاية الصحية وعدداً من الجهات ذات العلاقة.

من جهته، بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم الأطفال واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير وأمراض الكبد لدى الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبد العزيز بن عبيد الحربي، أن المؤتمر سيتضمن أكثر من ٤٠ محاضرة طبية عن أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض التغذية وسوء الامتصاص وأمراض الغدد الصماء والسمنة والسكري لدى الأطفال، إضافة إلى أمراض الدم الوراثية وأمراض الكلى والأمراض الصدرية والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الخدج والحضانة والأمراض ذات الخطورة العالية ومستجداتها في كيفية العناية المركزة، وكذلك أمراض المراهقين وطب الأطفال العام والحالات الطارئة والإسعافية لطب الأطفال.

يذكر أن المؤتمر تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد من الساعات الطبية المعتمدة.