وسام الملك عبدالعزيز لـ124 سعوديا تبرعوا بأعضائهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا بمنح 124 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو متوفى دماغيا.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

ويعد وسام الملك عبدالعزيز، هو ثالث الأوسمة السعودية من حيث الدرجة، ويمنح لمن يؤدي خدمة كبرى للدولة أو لإحدى المؤسسات التابعة لها، أو يضحي تضحية كبيرة من أي نوع ذي قيمة معنوية.