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دوقة يورك تروي انطباعها عن زيارة المملكة

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2019-11-24

دوقة يورك تروي انطباعها عن زيارة المملكة

بعد حضورها منتدى مسك العالمي

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

روت دوقة يورك، سارة فيرغسون تفاصيل  زيارتها إلى المملكة، لحضور منتدى مسك العالمي في الرياض، في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، تحدثت دوقة يورك أمس عن انطباعها بعد حضورها إلى المملكة، قائلة: كان الجميع لطيفين هناك في الرياض، وأعتقد أن ذلك يأتي من قيادة جيدة وحكيمة، وانعكس ذلك على الشعب.

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وأوضح المتحدث باسم الدوقة أنها لم تقابل ولي العهد أثناء وجودها في المملكة، لكنها التقت بوزراء من حكومات العديد من الدول التي شاركت في المنتدى السنوي.

وارتدت الدوقة رداء كاكي وحجابًا ورديًا وعقالًا أسود، وكان تم تجريدها من لقب صاحبة السمو بعد انتهاء زواجها من الأمير أندرو في عام 1996، المتهم حاليًا بقضية هزت التاج البريطاني، بعد أن ادعت فيرجينيا جوفري، أن رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستاين أجبرها على إقامة علاقة حميمية مع الأمير أندرو في لندن ونيويورك وفي جزيرة خاصة في الكاريبي بين عامي 1999 و2002، حينما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وتُعرف دوقة يورك بأنشطتها الخيرية، كما أنها كاتبة، ومنتجة أفلام ومذيعة تلفزيونية.

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