اخبار السعوديه

مدني جازان يجدد التحذير من أمطار غزيرة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم مدني جازان يجدد التحذير من أمطار غزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-24

مدني جازان يجدد التحذير من أمطار غزيرة

دعا لعدم الخروج إلا للضرورة

متابعات الخليج 365 - واس

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها اليوم, من هطول أمطار غزيرة على مختلف محافظات المنطقة، لورود بعض التنبيهات المتقدمة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.
وأهابت المديرية ، بالجميع، بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، داعية إلى عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأشارت المديرية إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ورفعت درجة الاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني جازان يجدد التحذير من أمطار غزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا