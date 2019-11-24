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جبل سلا يسجل أعلى كمية هطول أمطار
في العارضة بمنطقة جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محطات الرصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأحد بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤١هـ في جبل سلا / العارضة بمنطقة جازان.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على كمية الأمطار بزيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي: (هنا).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية.
في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطي.
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