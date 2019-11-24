السماري يستعرض تاريخ الدرعية في الصورة .. غدًا

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحل الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري المستشار بالديوان الملكي، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج “في الصورة”، الذي يعرض في قناة روتانا خليجية، غدًا الاثنين الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.

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ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، د. السماري في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، عنوانها الرئيس تاريخ الدرعية، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتاريخ والتراث والثقافة.

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