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2019-11-24 الأمر بالمعروف تشارك في معرض الكتاب بالجوف حضور ميداني ومُصلى متنقل متابعات الخليج 365 - الجوف شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف في معرض الكتاب الخامس الذي تنظمه جامعة الجوف وتمثلت المشاركة بحضور ميداني ومصلى متنقل. Advertisements كما قام فضيلة مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي يرافقه مدير الشؤون الميدانية بالفرع الشيخ تركي الزيد بجولة تفقدية شملت المعرض وأروقته، واستمع لشرح من أصحاب الدور المشاركة. وبين الدكتور العنزي أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف حريص على إنفاذ المشاركة في مثل هذه الفعاليات إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وحضور الفرق الميدانية المؤهلة والتنسيق مع جهات الاختصاص في ذلك للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف خير قيام. شارك الخبر







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