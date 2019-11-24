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تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بعسير

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2019-11-24

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بعسير

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وأحد رفيدة و البرك والحرجة والنماص وبلقرن ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب و محايل.

وشهدت عدة مراكز في منطقة عسير هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة اليوم من أبرزها القحمة ومربة والحريضة والحبيل ، سالت على إثرها الأودية الشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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