المياه الوطنية تطلق خدمات إلكترونية في 4 مناطق

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت شركة المياه الوطنية حزمة من الخدمات الإلكترونية في 29 مدينة ومحافظة في أربع مناطق، هي مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، وذلك بهدف تطوير البنية التحتيّة الخدمية من أجل تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي وتوحيد خدماتها في جميع مناطق المملكة تباعًا.

وأوضحت الشركة أن المدن والمحافظات التي حظيت بالخدمات الإلكترونية في منطقة مكة المكرمة هي (رابغ- الليث- القنفذة- تربة- حلي- القوز- ثول)، ومدن منطقة عسير ومحافظاتها ضمت (أبها- أحد رفيدة- البرك- بيشة- خميس مشيط- مدينة سلطان)، أما مدن منطقة نجران فهي (نجران- خباش- يدمة- حبونا- بدر الجنوب-ثار- شرورة)، فيما شملت مدن منطقة الباحة ومحافظاتها (الباحة- بلجرشي- العقيق- القرى- المندق وبني حسن- المخواة- قلوه- الحجرة- غامد الزناد).

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تعدُ نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، داعية جميع العملاء والمستفيدين في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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وأشارت الشركة إلى أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين ستكون عبر الفرع الإلكتروني للشركة، والذي سيخدم العملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المناطق الأربع، مؤكدة أن الخدمات تتضمن إمكانية التسجيل والدخول، إضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حال ارتباط العقار بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الإلكترونية، استعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، خدمة شكوى انقطاع المياه أو تسرب العداد أو الشبكة، وخدمة الحاسبة التفاعلية.

ونوهت إلى أنه سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في المحافظات والمدن الـ 29 التابعة لمناطق مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، مطالبة جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمات عنهم، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم من نظام سداد، وذلك من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (015).

ولفتت الشركة إلى أن الفرع الإلكتروني سيمكّن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد 920001744، أو موقع الشركة nwc.com.sa.

وذكرت الشركة أن تحديث البيانات والتسجيل سيمكن العملاء الكرام من إدارة حساباتهم إلكترونيًا، فضلاً عن تصفحها واستعراض عمليات الفوترة الإلكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، وشرائح التَّعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، إضافة إلى إمكانية تقليل قيمة الفاتورة عن طريق فصل الوحدات، بالإضافة إلى التعرّف على المشاكل العامة للتسربات، كما سيسهل البرنامج للعملاء تحديث بياناتهم لتأكيد حصولهم على الخدمات باستمرار دون توقف.

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