شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية طبية ونفسية مستمرة من «سلمان للإغاثة» للأمهات والأطفال في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تستمر عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال السوريين، حيث تعاملت خلال شهر أكتوبر من العام 2019م مع (422) حالة مرضية قدمت لها الاستشارات والعلاج المناسب، وذلك بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية (IMC) وجمعية انقاذ الطفل الاردنية (Save the Children).

وأشار المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان، إلى أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري تقوم بتقديم خدمات طبية مميزة، تشمل كافة القاطنين في المخيم بشكل عام والأطفال السوريين وأمهاتهم على وجه الخصوص، كونهم يشكلون النسبة الأكبر داخل المخيم، ما دفع المركز لتخصيص أقسام طبية تعنى بالكشف والمتابعة على الحالة الصحية للطفل السوري، وإلى المشورة الدائمة لأمهات الأطفال، وتقديم كل ما هو كفيل بالمحافظة على صحتها وصحة طفلها.

وأكد السمحان أن المركز ومن خلال التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، تولي جل الاهتمام لجميع الجوانب الإغاثية، وخصوصا الجانب الطبي للأشقاء اللاجئين السوريين، الذي يعد من أهم الجوانب الواجب تأمينها والسعي دوماً إلى تطويرها.