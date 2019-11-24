شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف: الإطاحة بمواطن قتل آخر بسلاح رشاش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف بتعرض مواطن بالعقد الثالث من العمر لإطلاق نار أدى إلى وفاته وذلك بضاحية قارا مساء يوم الاثنين 1441/3/21.

وأضاف المتحدث: لقلة المعلومات المتوفرة عن الحادثة، تم تشكيل فريق عمل لتكثيف البحث والتحري عن الجاني، وبفضل من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من التعرف على الجاني وضبطه (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبسماع أقواله أقر بفعلته وتم الاستدلال على السلاح المستخدم في الحادثة (رشاش)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تفنيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.