800 زائر لحملة # فضفض-آن الآوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أقيمت مساء أمس الأول حملة توعوية بعنوان #فضفض – آن الأوان بالردسي مول بجدة، برعاية عميد كلية ابن سينا الأهلية، الدكتور رشاد قشقري، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبتنظيم 30 طالبا وطالبة من السنة الرابعة بالطب البشري، بإشراف الدكتورة أسماء سعيد، واستهدفت الحملة مختلف شرائح وأطياف المجتمع، من أجل تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الطب النفسي، والتوعية بأهم الأمراض النفسية وكيفية التعامل معها وطرق العلاج والوقاية منها، والتعريف بأشهر الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

من جهة أخرى شارك عدد من الأطباء النفسيين من مختلف القطاعات الصحية، في تقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول الطبيب النفسي، وضرورة المراجعة وعدم التحرج والخجل إذا تطلبت الحاجة لمنع تفاقم وتطور الحالة.

في المقابل تجاوز عدد زوار الحملة 800 زائر وزائرة عبروا فيها عن مدى إعجابهم واستفادتهم من المعلومات المقدمة من خلال اللوحة الخاصة بسجل الزوار، الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تعنى باستقبال الاستشارات النفسية عبر مراكز الاتصال على الرقم 920033360.