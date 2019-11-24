السعودية | بعد رفض أسرته لسنوات.. سعودي يحترف العزف على البيانو

شكرا لقرائتكم بعد رفض أسرته لسنوات.. سعودي يحترف العزف على البيانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمقطوعة موسيقية هادئة، عزفها شاب سعودي على آلة البيانو، استطاع أن يلفت انتباه الحضور في أحد المناسبات، وينال إعجاب رواد منصات التواصل، بمقاطعه التي تؤكد حسه الموسيقي، وروعة أدائه.

الشاب علي يوسف، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، واجه صعوبات بداية تعلمه العزف نظير تحفظ مجتمعه الذي يعيش حوله، في ظل عدم وجود مدارس أو معاهد تعليم الموسيقى، يقول في حديثه لـ"العربية.نت": بدأت التعلم على آلة البيانو ذاتياً عام 2012م، وكانت البداية على آلة أورج الأقرب للبيانو، لكن بسبب الضغط من العائلة وصعوبة التعلم الذاتي، ابتعدت عن البيانو لمدة سنتين حتى قررت العودة عام 2014 لأتعلم أكثر، وبعد القرار اقتنيت بيانو بقيمة 4 آلاف ريال من مصروفي الشخصي، وعند وصول البيانو للمنزل كانت الوالدة من أشد المعارضين، حتى أني كنت يوميًا أقفل باب غرفتي بسبب خوفي منها".

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وتابع الحديث: "مضت الأيام وأنا ما زلت بكل عزيمة وإصرار إلى أن تعلمت أول مقطوعة خاصة بي في عالم الموسيقى، وكانت أغنية لـفيروز "نسم علينا الهوى"، والتي أعطتني الدافع لإكمال مسيرة التعلم والإتقان، إلى أن وصلت ولله الحمد إلى مستوى العزف السماعي، وقدرتي عزف أي لحن سواء أغنية أو موسيقى بالسمع وبدون نوت، والفضل طبعًا يعود للقنوات التعليمية باليوتيوب".

وأبان بقوله: "بعد وصولي إلى هذا المستوى المتقدم من الاحتراف، تلقيت الدعم والمساندة من العائلة والأصدقاء وجميع من حولي، أصبح والدي ووالدتي أول الداعمين بعد سنوات من الرفض والتشدد، ومنها انطلقت في عالم السوشيال ميديا حتى انتهى بي المطاف إلى خشبة المسرح، وكان أول ظهور لي أمام الجمهور بمهرجان صيف الشرقية، وبعدها في مهرجان ألوان الخيري في منطقة القطيف، وكانت آخر مشاركة لي على خشبة المسرح بعيد الأضحى قبل سنة في أمسية موسيقية قبل عرض مسرحية "سالم المطيور".

وأشار: "أنا جدًا متفائل بما يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالاهتمام ورعاية المواهب وبالأخص في مجال الفن، وأنا على ثقة سيتم إنشاء معاهد ومدارس للموسيقى، وسأكون في أحد تلك المدارس، وأتمنى أن أكون أكاديمياً وأملك شهادة في الموسيقى".