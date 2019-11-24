توقف مفاجئ لقناة بداية وشكوك حول مصيرها.. ومالكها يعلق

بعد عودتها للبث فاجأ القائمون على قناة ”بداية“ الجمهور بأن برنامجها الشهير ”زد رصيدك“ لم يتم بثه أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي وهو ما أثار الشكوك حول مصيرها.

وقال مالك القناة، رجل الأعمال عبدالعزيز العريفي، عبر ”تويتر“ ”نعتذر من جمهور بداية الوفي، شكرًا لسؤالكم وحرصكم، الخلل الفني مازال قائمًا، واليوم لن نستطيع البث في ظل هذا الخلل، المعالجة جارية والعودة لكم في أقرب وقت“.

وكانت القناة قد اعتذرت الجمعة عن بث البرنامج، وقالت عبر حسابها في ”تويتر“ أيضًا ”نظرًا لوجود خلل فني في وحدة البث فإننا نعتذر من الجمهور الكريم عمخ عدم الظهور في الوقت المحدد، وإصلاح الخلل الفني جارٍ“.

وأثار توقف بث البرنامج، شكوكًا لدى عدد كبير من جمهور القناة التي سبق وتعرضت للتوقيف والعقوبات أكثر من مرة من قبل الجهات المنظمة للبث التلفزيوني في السعودية، وعادت حديثًا للظهور.

يذكر أن قناة “بداية” عادت للبث مجددًا، منتصف الشهر الماضي بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.