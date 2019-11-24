توضيح هام من البنوك بشأن توحيد الرسوم الإدارية على القروض

قال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن هناك 3 عناصر تعتمد عليها البنوك في تمويل الشركات.

وحسب “عكاظ” أوضح حافظ أن هذه العوامل هي قوة تلك الشركات والأعمال التجارية القائمة والتدفقات المالية.

وأضاف خلال ورشة لمناقشة الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية أن لجوء البنوك للضمانات الهدف منه تقليل نسبة الخسائر، لافتاً إلى أن البنوك تتجنب الدخول في مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات لها.

وأشار إلى أن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك مقابل تمويل الشركات غير قابلة للتوحيد؛ لإتاحة وجود منافسة بين الجهات التمويلية.