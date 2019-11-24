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أول رد من التعليم بشأن إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية خارجيا وداخليا

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في أول رد رسمي  بعد تتابع قرارات شملت عدد من المدارس بشأن إلغاء الحصص الدراسية التي تتزامن مع مباراة النهائي الأسيوي بين نادي الهلال وأوراوا ، قالت وزارة التعليم إن المؤسسات التعليمية هي منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأضافت الوزارة في بيان أن التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي انفعالات أو تشجيع قد يُفهم أنه تلقائي، وقد يكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات، والكادر التعليمي والإداري على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة.

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