حرق سيارتين لمواطن خلال 10 أيام في الوجه.. وهذا ما تشير إليه القرائن

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط، مجهولين أحرقوا سيارتين لمواطن في غضون 10 أيام في الوجه.

وحسب “عكاظ” قال المواطن شهاب أحمد الحربي المتضرر: ” أنه ليس لديه عداوات من أي نوع. ورجح، كفة العمل الجنائي في حرق سيارتيه، موضحا أن ما يخيفه حاليا هو استهداف أي من أفراد أسرته.

وأشار إلى تعرض السيارة الأولى من نوع يارس 2016 للحريق عندما كانت متوقفة أمام منزله، وقال «كنت في رحلة علاجية خارج السعودية، وتلقيت اتصالا من أسرتي بتعرض السيارة للحريق، واعتقدنا في البداية أن الأمر ربما يعود إلى تماس كهربائي»، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية باشرت الواقعة .

وأردف: أنه بعد 10 أيام تقريبا، فوجئ بحرق سيارته الأخرى «جيمس 2016» التي اشتراها أخيرا، بعدما أرجأ بناء منزله، لتسيير أمور مواصلات أسرته.

وأضاف «أصبحت في حيرة حول تكرار الحادثة بنفس السيناريو، إذ إننا استيقظنا على صوت طرق الباب ليخبروني بالحريق، الأمر الذي جعلنا نقلق كثيرا، خاصة أن هناك قرائن تشير إلى أن الحريق بفعل فاعل من كسر للزجاج وضرب لباب السيارة بحجر أو نحوه».