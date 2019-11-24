«تعليم الطائف» يكمل استعداداته لاستضافة برنامج رفع مستوى التحصيل الدراسي

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي (بنين وبنات)، اليوم الأحد- استعداداتها لاستضافة البرنامج الوزاري «مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات مهارات البحث ومصادر المعلومات».



وتستمر فعاليات البرنامج لمدة ثلاث أيام، بمشاركة 94 مشرفًا ومشرفة من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.



وأكد المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن تعليم الطائف قد استعد مبكرًا لاستضافة البرنامج وسخّر كل إمكاناته لإنجاحه؛ حيث عملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل ما من شأنه إنجاح البرنامج.

وأعرب عن سعادته باستضافة تعليم الطائف لهذا البرنامج مرحّبًا بضيوف المحافظة، ومقدّرًا جهود القائمين على العمل، مشيرًا لما يحمله هذا البرنامج من أثر إيجابي على الميدان، وما يحققه من تبادل للخبرات.

وقدّم اللهيبي شكره وتقديره لقسمي البحث ومصادر المعلومات في إدارتي الإشراف التربوي (بنين وبنات) واللجان المساندة على التجهيز والاستعداد المبكر للبرنامج، مؤمّلًا أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة.