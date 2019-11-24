فريق طبي بجازان ينهي معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب

أسهم فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب وذلك بعد تدخل طبي جراحي.

وكانت المريضة قد حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من التهابات متكررة في الصدر، ونقص كبير في الوزن، وتم تنويم الطفلة بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، والمحاليل المخبرية، وتصوير القلب من قبل أطباء قلب الأطفال تبين وجود تشوه خلقي منذ الولادة.

وقررت لجنة طبية متخصصة بقلب الأطفال بعد مناقشة الحالة إجراء عملية جراحية لإصلاح العيب الخلقي، وتعد هذه العملية أول عملية قلب أطفال جراحية تُجرى بكادر طبي يتبع لصحة جازان بنسبة 100%، وقد تكللت العملية بالنجاح.