شرطة الشرقية تضبط تشكيلًا عصابيًّا ارتكب 25 جريمة سلب وسرقة

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي بينهم ثلاثة مواطنين، لتورطهم في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم منهم، إضافة إلى سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم.

جنسية التشكيل العصابي

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة متهمين، ثلاثة مواطنين؛ ومتهم من الجنسية السورية؛ وآخر من القبائل النازحة.

استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم

وأضاف أنهم -بعد توفر الدلائل على تورطهم في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم منهم، إضافة إلى سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم- أقروا بارتكاب 25 جريمة سلب وسرقة محل بمحافظة حفر الباطن، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎أمن الوطن

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تعمل -بكل قوة وحزم وصرامة- لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.