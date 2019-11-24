بالفيديو.. أودية وشعاب الرياض وجازان تنتعش بالسيول

تعرضت عدة محافظات بمنطقتي الرياض وجازان، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حدّ السيول التي تدفقت بالشعاب والأودية.

ورصد المهتمون بأحول الطقس، سامي البليهد، وجابر المغفوري، وبندر بن عبد الله، عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تدفق السيول في مختلف شعاب ومحافظات المنطقتين، فشهدت محافظتا الحريق والقويعية بمنطقة الرياض تدفق «سيل حلبان» فيما شهدت منطقة جازان سيلًا مماثلًا في الوحلة ومرتفعات جبل القهر.

أمطار رعدية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في (أبوعريش، جازان، صبيا، فرسان، الدرب) بمنطقة جازان؛ حيث يستمرّ فيها هطول الأمطار الرعدية التي بدأت الساعة 5:15 صباحًا، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الـ11 مساءً، كما تشهد (الحريق، الدلم، القويعية، حوطة بني تميم) بمنطقة الرياض، استمرار حالة جوية مماثلة بدأت الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الـ11 مساءً، كما تشهد (العويقلية، رفحاء، عرعر) بالحدود الشمالية تكوّن سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

رياح نشطة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم الأحد: إنَّ هناك استمرارًا لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «وعسير، والباحة، ومكة المكرمة» وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الرياض، وحائل، والدوادمي»، والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، والحدود الشمالية والشرقية، منوهة باستمرار هبوب الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.

وتوقعت «هيئة الأرصاد» تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى.

البحر الأحمر

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنَّ الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج، أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.