أمير الباحة يوجه بإنشاء مركز التدخل السريع بالجزء الأخير من العقبة

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

وأوضحت إمارة منطقة الباحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المركز يضم وحدات (الدفاع المدني - المرور- الهلال الأحمر السعودي - فريق الصيانة بإدارة النقل)؛ وذلك من أجل مباشرة الحوادث التي تقع في العقبة بأسرع وقت.

ووجه أمير الباحة إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الإمارة أن ذلك يأتي حرصًا من أمير المنطقة على راحة وسلامة مرتادي الطريق، خصوصًا أيام الشتاء؛ نظرا إلى هطول الأمطار وكثافة الضباب؛ ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية بالمكان.

وكانت إمارة منطقة الباحة أعادت فتح عقبة الباحة منذ قليل؛ وذلك بعد التأكد من سلامة الطريق على المارة.

فتح عقبة الباحة

جاء ذلك خلال تغريدة عبر الصفحة الرسمية لإمارة منطقة الباحة في تويتر؛ حيث قالت: «تمت إعادة فتح عقبة الباحة بعد التأكد من سلامة الطريق».

وكانت الأمطار المنهمرة منذ أمس الأول على منطقة الباحة تسببت في انهيارات صخرية أغلقت النفق 16 في عقبة الباحة.

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احتجاز مركبة داخل النفق

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن احتجاز مركبة داخل النفق 16 في عقبة الباحة.

وأضاف أنه تم توجيه فرقة إسعاف إلى الموقع، وباشرت حالة احتجاز اتضح إثر الكشف عليها أنها متوفاة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة الباحة يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط برد وسيول على الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، من الساعة 3:00 اليوم السبت حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، أفاد برفع درجة الإنذار وتحديث موقع الإنذار لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط برد وسيول، على أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب.

ويبدأ الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم، وينتهي في الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأفاد تنبيه متقدم آخر لمنطقة عسير بتحديث موقع الإنذار للتنبيه الأول؛ حيث أضاف البرك ومحايل إلى الأماكن المشمولة بالتنبيه.