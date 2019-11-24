متحدث التعليم: لا يجب إقحام المؤسسات التعليمية في منافسات الأندية الرياضية

قالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العامّ ابتسام الشهري، إن وزارة التعليم ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية والخارجية.

وأكدت متحدثة التعليم -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم- أن «التعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن أي انفعالات أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي، وقد تكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات قادمة».

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، قد وجّه أمس السبت، بإلغاء الحصة السابعة بجميع محافظات الإمارة، لتمكين الطلاب من مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت إدارة تعليم بيشة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنَّه وفق توجيه أمير منطقة عسير، وحيث إنَّ مباراة نادي الهلال مع نادي أوراوا الياباني في الواحدة ظهرًا اليوم الأحد، وتعتبر مباراة وطن، تكون الحصة السادسة غدًا آخر حصة، ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة.