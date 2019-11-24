شرطة تبوك تطيح ببعض المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل

أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على عددٍ من المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل بالمدينة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك: إنَّ دوريات الأمن باشرت أول أمس الجمعة، بلاغًا عن تعرُّض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قِبل عدد من الأشخاص، مؤكدًا القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار متحدث شرطة تبوك إلى أنَّ الجهات الأمنية لا تزال تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك، وتطبيق الأنظمة بحقهم .

