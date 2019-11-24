«الإنذار المبكر» يحذر من ضباب يحجب الرؤية على 6 مناطق بالسعودية

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، السبت باستمرار حالة الضباب وتدني مدى الرؤية على 6 مناطق.

الضباب يعم 6 مناطق

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر ، أن منطقة الرياض تأثرت بهذه الحالة خاصة «الافلاج_ الحريق_الخرج_الدوادمي_ الرين _الزلفي_ السليل_ العاصمة الرياض _ الغاط_القويعية _ المجمعة_ المزاحمية _ ثادق _ حريملاء _ حوطة بني تميم _ رماح _ شقراء _ عفيف _مرات _ وادي الدواسر».

أما في منطقة عسير، فسوف تمتد الحالة لتشمل «أبها _ أحد رفيدة_ البرك_ الحرجة _ المجاردة _ النماص _ بارق _ بلقرن _ بيشة _ تثليث_ تنومة _ خميس مشيط _ رجال المع _ سارة _عبيدة _طيب _ ظهران الجنوب _محايل».

وفي منطقة الباحة، تمتد الحالة لتشمل «الباحة_ الحجرة _ العقيق _ القرى _ المخواه_ المندق _ بلجرشي _ بني حسن _ قرعة غامد الزناد _قلوة».

وأضافت الهيئة في تنبيهها أن حالة الضباب تمتد إلى منطقة مكة لتشمل «اضم_ الطائف _ العرضيات _ ميسان»، وفي منطقة جازان تمتد الحالة إلى «أبو عريش _الداير _ الدرب _ الريث _ العارضة _ العيدابي _ جازان _ فيفا_ هروب».

تدني الرؤية في الشرقية

وتتعرض المنطقة الشرقية أيضًا لضباب يتسبب في تدني مدى الرؤية، وتمتد لـ «الاحساء_ الجبيل _الخبر_ الخفجي _الدمام_ النعيرية _رأس تنورة_ قريةالعليا».

موعد انتهاء الحالة

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الحالة بدأت في عسير والرياض والباحة ومكة المكرمة وجازان والمنطقة الشرقية، وسوف تنتهي اليوم الأحد في السابعة صباحًا.

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توقعات الطقس

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك استمرارًا لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة» وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق الأحد.

مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الرياض، وحائل، والدوادمي»، والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، والحدود الشمالية والشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك استمرارًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.

تكوُّن الضباب

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.