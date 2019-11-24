السعودية اليوم/ بلدية بللحمر تزيل تعديات على أراضي تزيد مساحتها عن 4 ملايين متر مربع



أبها 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

أكملت بلدية "بللحمر" التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي إزالة التعديات على أراضي حكومية، بلغت مساحتها 4,628,377 م2 .

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حسن الأسمري أنه تم استعادة هذه الأراضي بالتعاون مع لجنة التعديات، وذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية بالبلدية عدة مواقع تم التعدي عليها .

وأشار الأسمري إلى أن البلدية تعمل حاليًا على استعادة مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع أخرى بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على هذه الأراضي.

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13:45ت م

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