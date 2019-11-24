السعودية اليوم / وزير الخدمة المدنية يفتتح اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030"



الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

يفتتح معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، يوم الاثنين 5 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر 2019م، اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" بحضور أصحاب السمو ومعالي نواب ومساعدي الوزراء، ومديري الجامعات، ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات والإمارات ومَن في مستواهم من القيادات المدنية والعسكرية بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة ثمّن معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، لمعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، رعايته وحضوره للاجتماع؛ مؤكدًا أن ولاة الأمر - أيدهم الله - أولوْا اهتمامًا كبيرًا بمشروع القيادات الإدارية، وقال: إن للقيادات الإدارية دورًا كبيرًا في قيادة التحول وإحداث التغيير، وإدارة محاور التنمية والتطوير.

وأضاف: إن اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" سيقدمه الخبير الدولي الدكتور ديف أولريش، وسيناقش عددًا من المحاور الهامة؛ حيث سيتضمن عقد ثلاث جلسات؛ سيتم خلالها مناقشة "أهمية القيادة وأثرها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والعوامل المؤثرة في فعالية القائد، وكذلك "صناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي، وخطوات تأسيس القيادة المستدامة".

وأفاد الدكتور القحطاني: أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية المهمة المخصصة للقيادات الإدارية، وما تشتمل عليه من فعاليات وأطروحات متخصصة، وما تناقشه من قضايا حيوية؛ تأتي اتساقًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم القيادات في القطاع الحكومي.

وأشـار معاليه إلى أن هذه المناسبة تعـد فرصة مواتية في ظل وجود هذه الكوكبة من القيادات من مختلف قطاعات الدولة؛ لبحث أبرز المستجدات في الفكر القيادي، ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الخبير العالمي الدكتور ديف أولريش، هو أستاذ إدارة الأعمال في كلية روس بجامعة "ميتشغن"، وقد نشر أكثر من 200 مقال وفصل، كما ألّف أكثر من 30 كتابًا، واختير ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية، وصنف ضمن قائمة العشرين للأساتذة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الأعمال بالعالم.

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13:41ت م

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