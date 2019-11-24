السعودية اليوم / تعليم الجوف يعلن عن بدء التسجيل في برنامج خبرات 4



سكاكا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، عن بدء التسجيل في برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات 4" في مرحلته الرابعة.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام أن برنامج "خبرات 4" يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة نحو تطوير كوادرها بما يواكب التقدم العلمي والتقني المعاصر من خلال شراكات نوعية مع العديد من الدول والجامعات ذات الأداء العالي في التعليم، بما يمكنهم من الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الثرية من خلال برامج نوعية للتطوير المهني تتسم بالحداثة والتركيز والمعايشة للممارسة المهنية الفاعلة.

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13:41ت م

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