السعودية اليوم / تحذيرات من موجة أمطار غزيرة وفيضانات في بريطانيا



لندن 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

أصدر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا تحذيرًا من الدرجة الثانية جراء توقع هطول أمطار غزيرة بمناطق واسعة من انجلترا خلال الأيام القادمة.

ودعا المكتب إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حيث من المتوقع أن تسبب الأمطار فيضانات عارمة.

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13:29ت م

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