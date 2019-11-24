السعودية اليوم / "التميز في الخدمات الحكومية" دورة تدريبية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية



جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

تُنظم هيئة المدن الاقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأربعاء المقبل، دورة تدريبية بعنوان "التميز في الخدمات الحكومية".

وتأتي الدورة التي يتخللها حزمة من البرنامج من بينها زيارة ميدانية لميناء الملك عبدالله، وجلسات علمية تدريبية منوعة، انطلاقا من حرص هيئة المدن الاقتصادية على تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية، ودعم وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال الخدمات الحكومية.

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13:00ت م

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