السعودية اليوم / محاضرة دينية بمسجد قباء غدًا



المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غدًا، محاضرةً بعنوان الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة، يلقيها الدكتور عبدالرحمن بن صالح محي الدين, وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد قباء.

وتأتي هذه المحاضرة التي تتحدث عن الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة وأثرها على المجتمع ضمن برنامج مبادرة خير أمة.

// انتهى //

12:42ت م

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